В России ведущих 1+1 Мосейчук и Преподобного приговорили к заключению в колонии

Ведущих 1+1 media Наталью Мосейчук и Александра Преподобного заочно осудили в России и приговорили к пяти и восьми годам колонии соответственно, сообщает Новое время.

На этой неделе Басманный районный суд Москвы заочно приговорил ведущего телепроектов 1+1 media Александра Преподобного и ведущую 1+1 Марафон, интервьюера Наталью Мосейчук к заключению в колонии, сообщает 1+1.ua. Преподобному инкриминируют распространение так называемых фейков о российской армии, за что ему вынесли приговор восемь лет колонии, а также запретили администрировать интернет-страницы на четыре года.

«Так называемый басманный суд москвы признал меня виновным по статье „о фейках о российской армии“ и решил, что я должен отмотать 8 лет колонии. „Обвинения“ касаются интервью с оппозиционным политологом Аббасом Галлямовым. Интервью это я записал более двух лет назад. Тогда россияне ударили Точкой У по станции Краматорск, от чего погиб 61 человек и 121 был ранен. Смешно, но в московском суде меня даже защищал какой-то „адвокат“. Короче говоря, не погреюсь я под солнышком Геленджика, не полакомлюсь блином с лопаты в костроме и, хуже всего, — так и не попаду в мавзолей, хотя… Спасибо за признание, Слава Украине!» , — прокомментировал Александр Преподобный.

Наталью Мосейчук приговорили к пяти годам колонии по статье о «разжигании ненависти и вражды», а также «запретили» администрировать интернет-страницы на срок в 4 года.

«Понятно, что эти никчемные российские „суды“ не имеют никакой силы в цивилизованном мире. Их цель — запугать и показать всем украинцам, что русские доберутся до каждого. Они действительно способны, если мы будем дрожать и забудем неоднократное уничтожение нашей государственности, Голодомор, унижение украинцев, казнь нашей интеллигенции, насильственную русификацию, изнасилование женщин и детей, убийства в Буче, Изюме, Мариуполе, расстрел Охматдета, ежедневные дроновые и ракетные охоты на нас и 10 лет войны. Когда-то россия — развалится. А украинцам суждено было выжить тогда, выживем и сейчас» , — прокомментировала Наталья Мосейчук.

В 1+1 media отметили, что такое решение судов свидетельствует о слабости и бессилии России.