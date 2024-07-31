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У Харкові працівник ТЦК вимагав $1500 хабаря від керівників ресторану

У Харкові працівник ТЦК вимагав $1500 хабаря від керівників ресторану
Фото: sluga-narodu.com

У Харкові працівник одного з районних територіальних центрів комплектування вимагав неправомірну вигоду від керівників місцевого бару-ресторану. За це він обіцяв не мобілізовувати працівників та відвідувачів закладу.﻿ З посиланням на пресслужбу обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як встановило слідство, підозрюваний на початку червня 2024 року вимагав для себе неправомірну вигоду від керівників одного харківського бару-ресторану. За 1500 доларів та картку з постійними знижками працівник ТЦК обіцяв не перешкоджати роботі закладу та не мобілізувати його працівників та відвідувачів.

Крім цього, чоловік обіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б "гарантували" їм відстрочку від мобілізації.

Зазначається, що військовослужбовця затримали "на гарячому" під час передачі йому картки на знижку в обмін на фіктивні документи.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також його усунули від виконання службових обов’язків.

"За підсумками досудового розслідування та відповідно до судового рішення будуть вжиті необхідні дисциплінарні і кадрові заходи. Командування та особовий склад Харківського ОТЦК та СП рішуче засуджують будь-які прояви корупції як ганебні і неприпустимі у Збройних Силах України", - йдеться у заяві обласного ТЦК та СП.

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