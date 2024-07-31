У Харкові працівник ТЦК вимагав $1500 хабаря від керівників ресторану

У Харкові працівник одного з районних територіальних центрів комплектування вимагав неправомірну вигоду від керівників місцевого бару-ресторану. За це він обіцяв не мобілізовувати працівників та відвідувачів закладу.﻿ З посиланням на пресслужбу обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як встановило слідство, підозрюваний на початку червня 2024 року вимагав для себе неправомірну вигоду від керівників одного харківського бару-ресторану. За 1500 доларів та картку з постійними знижками працівник ТЦК обіцяв не перешкоджати роботі закладу та не мобілізувати його працівників та відвідувачів.

Крім цього, чоловік обіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б "гарантували" їм відстрочку від мобілізації.

Зазначається, що військовослужбовця затримали "на гарячому" під час передачі йому картки на знижку в обмін на фіктивні документи.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також його усунули від виконання службових обов’язків.