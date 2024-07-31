В Харькове работник ТЦК потребовал $1500 взятки от руководителей ресторана
В Харькове работник одного из районных территориальных центров комплектования требовал неправомерную выгоду от руководителей местного бара-ресторана. За это он обещал не мобилизовать работников и посетителей заведения. Со ссылкой на пресс-службу областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.
Как установило следствие, подозреваемый в начале июня 2024 года требовал для себя неправомерную выгоду от руководителей одного харьковского бара-ресторана. За 1500 долларов и карточку с постоянными скидками работник ТЦК обещал не препятствовать работе заведения и не мобилизовать его работников и посетителей.
Кроме этого, мужчина обещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые бы "гарантировали" им отсрочку от мобилизации.
Отмечается, что военнослужащего задержали "на горячем" во время передачи ему карточки на скидку в обмен на фиктивные документы.
Подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Также его отстранили от выполнения служебных обязанностей.
"По итогам досудебного расследования и в соответствии с судебным решением будут приняты необходимые дисциплинарные и кадровые меры. Командование и личный состав Харьковского ОТЦК и СП решительно осуждают любые проявления коррупции как позорные и недопустимые в Вооруженных силах Украины", - говорится в заявлении областного ТЦК и СП.