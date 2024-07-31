Прикордонники РФ закінчили службу в вірменському аеропорту "Звартноц"

Російські прикордонники в середу, 31 липня, офіційно завершили службу у вірменському аеропорту "Звартноц". Вони там перебували з 1992 року. З посиланням на "Радіо Азатутюн", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомляється, сьогодні відбулася офіційна церемонія прощання, під час якої представники Росії та Вірменії підписали протокол про передачу охорони державного кордону в аеропорту "Звартноц" вірменській стороні.

Командувач прикордонними військами Вірменії Едгар Унанян зазначив, що "досвід і знання, передані російськими прикордонниками за понад 32 роки спільної служби, будуть і надалі використовуватися у служінні Батьківщині".

Своєю чергою керівники російського прикордонного відомства заявили, що "сподівається, що безпека Вірменії буде забезпечена на такому ж високому рівні вірменськими партнерами".

Нагадаємо, у березні 2024 року Вірменія офіційно захотіла вигнати російських прикордонників з аеропорту "Звартноц".

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що Прикордонні війська Вірменії мають нести службу на території аеропорту "Звартноц". Єреван сповістив про це Москву, чиї солдати були розміщені на території летовища.