Пограничники РФ закончили службу в армянском аэропорту "Звартноц"

Российские пограничники в среду, 31 июля, официально завершили службу в армянском аэропорту "Звартноц". Они находились там с 1992 года. Со ссылкой на "Радио Азатутюн", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как сообщается, сегодня состоялась официальная церемония прощания, в ходе которой представители России и Армении подписали протокол о передаче охраны государственной границы в аэропорту "Звартноц" армянской стороне.

Командующий пограничными войсками Армении Эдгар Унанян отметил, что "опыт и знания, переданные российскими пограничниками за более 32 лет совместной службы, будут и дальше использоваться в служении Родине".

В свою очередь руководители российского пограничного ведомства заявили, что "надеется, что безопасность Армении будет обеспечена на столь же высоком уровне армянскими партнерами".

Напомним, в марте 2024 года Армения официально захотела выгнать российских пограничников из аэропорта "Звартноц".

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что пограничные войска Армении должны нести службу на территории аэропорта "Звартноц". Ереван известил об этом Москву, чьи солдаты были размещены на территории аэропорта.