Зеленський: Я не хочу, щоб Китай був посередником, я хочу, щоб він тиснув на РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче, щоб Китай був посередником між Україною та Росією. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю французьким медіа. З посиланням на France24, повідомляє Новое время.

«Я не хочу, щоб Китай був посередником, я хочу, щоб він тиснув на Росію» , — наголосив глава держави.

Зеленський закликав КНР тиснути на Кремль, щоб він зупинив повномасштабну війну, розвʼязану проти України.