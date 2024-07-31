Зеленський: Я не хочу, щоб Китай був посередником, я хочу, щоб він тиснув на РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче, щоб Китай був посередником між Україною та Росією. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю французьким медіа. З посиланням на France24, повідомляє Новое время.
«Я не хочу, щоб Китай був посередником, я хочу, щоб він тиснув на Росію», — наголосив глава держави.
Зеленський закликав КНР тиснути на Кремль, щоб він зупинив повномасштабну війну, розвʼязану проти України.
«Якщо Китай захоче, він може змусити Росію припинити цю війну. Китай є впливовою державою», — сказав президент України.