Зеленский: Я не хочу, чтобы Китай был посредником, я хочу, чтобы он давил на РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы Китай был посредником между Украиной и Россией. Об этом Зеленский сказал в интервью французским медиа. Со ссылкой на France24, сообщает Новое время.
«Я не хочу, чтобы Китай был посредником, я хочу, чтобы он давил на Россию», — подчеркнул глава государства.
Зеленский призвал КНР давить на Кремль, чтобы он остановил полномасштабную войну, развязанную против Украины.
«Если Китай захочет, он может заставить Россию прекратить эту войну. Китай является влиятельным государством», — сказал президент Украины.