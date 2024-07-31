Зеленский: Я не хочу, чтобы Китай был посредником, я хочу, чтобы он давил на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы Китай был посредником между Украиной и Россией. Об этом Зеленский сказал в интервью французским медиа. Со ссылкой на France24, сообщает Новое время.

«Я не хочу, чтобы Китай был посредником, я хочу, чтобы он давил на Россию» , — подчеркнул глава государства.

Зеленский призвал КНР давить на Кремль, чтобы он остановил полномасштабную войну, развязанную против Украины.