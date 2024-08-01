Курс валют НБУ на 1 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 1 серпня 2024 року

Курс долара, порівняно з 31 липня, знизився на 2 коп. до 41.0063 за 1 долар.

Євро подешевшав на 2 коп. до 44.4016 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 7 коп. до 52.6357 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 28 коп. до 46.5822 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.3520 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.006 300 EUR Євро 44.401 600 GBP Фунт стерлінгів 52.635 700 CHF Швейцарський франк 46.582 200 PLN Польський злотий 10,352 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.