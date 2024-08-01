Курс валют НБУ на 1 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 1 серпня 2024 року
Курс долара, порівняно з 31 липня, знизився на 2 коп. до 41.0063 за 1 долар.
Євро подешевшав на 2 коп. до 44.4016 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився на 7 коп. до 52.6357 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 28 коп. до 46.5822 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.3520 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.006 300
|EUR
|Євро
|44.401 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.635 700
|CHF
|Швейцарський франк
|46.582 200
|PLN
|Польський злотий
|10,352 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.