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Курс валют НБУ на 1 серпня

Курс валют НБУ на 1 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 1 серпня 2024 року

Курс долара, порівняно з 31 липня, знизився на 2 коп. до 41.0063 за 1 долар.

Євро подешевшав на 2 коп. до 44.4016 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 7 коп. до 52.6357 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 28 коп. до 46.5822 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.3520 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.006 300 --0.0228
EUR Євро 44.401 600 --0.0165
GBP Фунт стерлінгів 52.635 700 --0.0662
CHF Швейцарський франк 46.582 200 +0.2792
PLN Польський злотий 10,352 000 --0.0167

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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