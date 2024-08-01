Курс валют НБУ на 1 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 1 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 31 июля, снизился на 2 коп до 41.0063 за 1 доллар.
Евро подешевел на 2 коп до 44.4016 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился на 7 коп до 52.6357 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 28 коп до 46.5822 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.3520 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.006300
|EUR
|Евро
|44.401600
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.635700
|CHF
|Швейцарский франк
|46.582200
|PLN
|Польский злотый
|10.352000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.