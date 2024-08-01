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Курс валют НБУ на 1 августа

Курс валют НБУ на 1 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 1 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 31 июля, снизился на 2 коп до 41.0063 за 1 доллар.

Евро подешевел на 2 коп до 44.4016 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 7 коп до 52.6357 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 28 коп до 46.5822 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.3520 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.006300 --0.0228
EUR Евро 44.401600 --0.0165
GBP Фунт стерлингов 52.635700 --0.0662
CHF Швейцарский франк 46.582200 +0.2792
PLN Польский злотый 10.352000 --0.0167

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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