Курс валют НБУ на 1 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 1 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 31 июля, снизился на 2 коп до 41.0063 за 1 доллар.

Евро подешевел на 2 коп до 44.4016 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 7 коп до 52.6357 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 28 коп до 46.5822 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.3520 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.006 300 EUR Евро 44.401 600 GBP Фунт стерлингов 52.635 700 CHF Швейцарский франк 46.582 200 PLN Польский злотый 10.352 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.