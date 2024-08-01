DeepState: Росіяни захопили Тимофіївку на Покровському напрямку

Російські війська окупували населений пункт Тимофіївка на Покровському напрямку.

Про це повідомляє﻿ проєкт DeepState.

Також, за даними аналітиків, війська РФ просунулися біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку.

Раніше DeepState повідомляв, що окупанти просунулися у Красногорівці та біля Урожайного.

У вечірньому зведенні за 31 липня Генштаб повідомляв﻿, що на Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 43 бої поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка.