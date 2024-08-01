DeepState: Росіяни захопили Тимофіївку на Покровському напрямку
Російські війська окупували населений пункт Тимофіївка на Покровському напрямку.
Про це повідомляє проєкт DeepState.
Також, за даними аналітиків, війська РФ просунулися біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку.
Раніше DeepState повідомляв, що окупанти просунулися у Красногорівці та біля Урожайного.
У вечірньому зведенні за 31 липня Генштаб повідомляв, що на Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 43 бої поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка.