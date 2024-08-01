DeepState: Россияне захватили Тимофеевку на Покровском направлении

Российские войска оккупировали населенный пункт Тимофеевки на Покровском направлении.

Об этом сообщает проект DeepState.

Также, по данным аналитиков, войска РФ продвинулись у Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и в Нью-Йорке.

Ранее DeepState сообщал, что оккупанты продвинулись в Красногоровке и возле Урожайного.

В вечернем своде за 31 июля Генштаб сообщал, что на Покровском направлении с начала этих суток шли 43 боя вблизи населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лисическое, Ивановское, Желательное, Сергеевка и Карловка.