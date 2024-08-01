Нацбанк збільшив продаж валюти до максимуму з початку року

Національний банк України у липні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,316 млрд доларів, що на 11,1% більше, ніж у червні (2,986 млрд доларів).﻿ Про це свідчать дані НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Обсяг інтервенцій виявився максимальним з початку року.

З початку року НБУ продав на міжбанку 17,486 млрд доларів.

У червні Україна отримала транш на 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Таким чином, з початку року допомога сягнула 16 млрд доларів.

У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні були більшими, ніж допомога Києву. Однак найближчими днями надійде транш від США на 3,9 млрд доларів, що перекриє обсяг інтервенцій.

Проте у липні міжнародні резерви України знову скоротяться.

Курс долара у липні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Курс долара активно зростав упродовж липня, неодноразово оновлюючи історичний максимум. Рекорд було зафіксовано 22 липня – 41,49 грн/долар. Після цього НБУ вирішив змінити підхід до інтервенцій на міжбанку та почав знижувати курс долара.

У результаті курс долара за липень зріс на 49 копійок (на 2,1%) до 41,02 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,0% (на 3,04 гривні).

Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за липень зріс на 50 копійок до 41,30 грн/долар. При цьому у 20-х числах курс досягав рівня 42 гривні.