Нацбанк увеличил продажу валюты до максимума с начала года

Национальный банк Украины в июле 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 3,316 млрд долларов, что на 11,1% больше, чем в июне (2,986 млрд долларов).﻿ Об этом свидетельствуют данные НБУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Объем интервенций оказался максимальным с начала года.

С начала года НБУ продал на межбанке 17,486 млрд долларов.

В июне Украина получила транш на 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда. Таким образом, с начала года помощь достигла 16 млрд долларов.

В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны были больше, чем помощь Киеву. Однако в ближайшие дни поступит транш от США на 3,9 млрд долларов, что перекроет объем интервенций.

Однако в июле международные резервы Украины снова сократятся.

Курс доллара в июле

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

Курс доллара активно рос в течение июля, неоднократно обновляя исторический максимум. Рекорд был зафиксирован 22 июля - 41,49 грн/доллар. После этого НБУ решил изменить подход к интервенциям на межбанке и начал снижать курс доллара.

В итоге курс доллара за июль вырос на 49 копеек (на 2,1%) до 41,02 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8% (на 3,04 гривны).

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В итоге курс на наличном рынке за июль вырос на 50 копеек до 41,30 грн/доллар. При этом в 20-х числах курс достигал уровня 42 гривны.