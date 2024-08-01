FT: Дипломати США та ЄС намагаються відвернути загрозу війни на Близькому Сході

Дипломати США та Європейського Союзу проводять термінові переговори, намагаючись відвернути загрозу масштабної регіональної війни на Близькому Сході. Про це повідомляє Financial Times, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Приводом для перемовин стала ліквідація лідерів ісламських рухів "Хезболла" і ХАМАС внаслідок авіаударів Ізраїлю у Бейруті й Тегерані.

Західний дипломатичний тиск відбувається на тлі зростання побоювань щодо ширшого регіонального конфлікту, адже Іран та "Хезболла" обіцяють помститися за ці напади.

Офіційні особи заявили, що переговори були зосереджені на тому, щоб переконати Тегеран або не відповідати, або провести символічні дії, після того, як ізраїльські дипломати повідомили західним співрозмовникам, що їхні військові не планують подальших операцій.

"З учорашнього вечора всі тиснуть на Тегеран, щоб він не відповідав і стримував це" , - сказав один із західних дипломатів, який брав участь в обговоренні.

Водночас колишній старший офіцер розвідки, а нині директор Ініціативи з безпеки на Близькому Сході ім. Скоукрофта Атлантичної Ради Джонатан Панікофф зазначив, що можливість Вашингтона впливати на події, скоріш за все, буде досить обмеженою.

"У найближчій перспективі реакція Ірану, "Хезболли" й ХАМАСу на смерть Шукра і Ганії підвищить ймовірність регіональної війни або повернення до атак "око за око" , - сказав він.

Вбивство лідерів "Хезболли" та ХАМАСу

Ввечері 30 липня армія оборони Ізраїлю вдарила з авіації по столиці Лівану Бейруту. Внаслідок атаки було вбито командира угруповування "Хезболла" Фуада Шукра.

Того ж дня авіаударом у Тегерані було вбито політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганію.

Після цього лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав вдарити по Ізраїлю.

Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання, щоб не допустити регіональної війни на Близькому Сході.