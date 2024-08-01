FT: Дипломаты США и ЕС пытаются отвлечь угрозу войны на Ближнем Востоке

Дипломаты США и Европейского Союза проводят срочные переговоры, пытаясь не допустить угрозы масштабной региональной войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Поводом для переговоров стала ликвидация лидеров исламских движений "Хезболла" и ХАМАС в результате авиаударов Израиля в Бейруте и Тегеране.

Западное дипломатическое давление происходит на фоне роста опасений касательно более широкого регионального конфликта, поскольку Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за эти нападения.

Официальные лица заявили, что переговоры были сосредоточены на том, чтобы убедить Тегеран либо не отвечать, либо провести символические действия, после того, как израильские дипломаты сообщили западным собеседникам, что их военные не планируют дальнейших операций.

"Со вчерашнего вечера все давят на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдерживал это" , - сказал один из западных дипломатов, который принимал участие в обсуждении.

В то же время, бывший старший офицер разведки, а ныне директор Инициативы по безопасности на Ближнем Востоке им. Скоукрофта Атлантического Совета Джонатан Паникофф отметил, что возможность Вашингтона влиять на события, скорее всего, будет весьма ограничена.

"В ближайшей перспективе реакция Ирана, "Хезболлы" и ХАМАСа на смерть Шукра и Хании повысит вероятность региональной войны или возвращения к атакам "глаз за глаз" , - сказал он.

Убийство лидеров "Хезболлы" и ХАМАСа

Вечером 30 июля армия обороны Израиля ударила из авиации по столице Ливана Бейруту. В результате атаки был убит командир группировки "Хезболла" Фуада Шукра.

В тот же день авиаударом в Тегеране был убит политический лидер ХАМАСа Исмаил Хания.

После этого лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал ударить по Израилю.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, чтобы не допустить региональной войны на Ближнем Востоке.