Прем'єр Ізраїлю: На нас чекають складні дні, але ми готові до погроз

Голова ізраїльського уряду Біньямін Нетаяньгу виступив зі зверненням до народу, в якому заявив, що країна завдала "нищівних ударів" своїм ворогам, повідомляє Лівий берег.

Як пише CNN, політик перелічив досягнення останніх тижнів: атаку на військового лідера ХАМАСу Мохаммеда Дейфа, удар по єменських хуситах та ураження військового керівника "Хезболли" Фуада Шукра. Проте прем'єр не згадав про вбивство політичного очільника ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

За словами Нетаяньгу, на Ізраїль "чекають важкі дні випробування". Проте держава готова до будь-яких сценаріїв і може відповісти на погрози з Бейрута. Прем'єр не прокоментував намір Ірану завдати удару, який вже санкціонував верховний лідер країни Алі Хаменеї.

Нетаняьгу пообіцяв, що "ми зведемо рахунки з кожних, хто вбиває наших громадян, хто вбиває наших дітей", а також заявив, що його схиляли до припинення вогню до того, як буде досягнуто мети війни в Газі – проте він "не здався тоді і не здасться зараз".