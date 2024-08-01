Премьер Израиля: Нас ждут сложные дни, но мы готовы к угрозам

Глава израильского правительства Биньямин Нетаяньгу выступил с обращением к народу, в котором заявил, что страна нанесла "сокрушительные удары" своим врагам, сообщает Левый берег.

Как пишет CNN, политик перечислил достижения последних недель: атаку на военного лидера ХАМАС Мохаммеда Дейфа, удар по йеменским хуситам и поражение военного руководителя "Хезболлы" Фуада Шукра. Однако премьер не упомянул об убийстве политического главы ХАМАС Исмаила Гании.

По словам Нетаяньгу, Израиля "ждут тяжелые дни испытания". Однако государство готово к любым сценариям и может ответить на угрозы из Бейрута. Премьер не прокомментировал намерение Ирана нанести удар, который уже санкционировал верховный лидер страны Али Хаменеи.

Нетаньягу пообещал, что "мы сведем счета с каждых, кто убивает наших граждан, кто убивает наших детей", а также заявил, что его склоняли к прекращению огня до того, как будут достигнуты цели войны в Газе – однако он "не сдался тогда и не сдастся сейчас".