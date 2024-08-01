МЗС Литви про отримання Україною F-16: Неможливе стало реальністю

Очільник міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс фактично підтвердив інформацію ЗМІ про те, що Україна отримала перші поставки винищувачів F-16, повідомляє Лівий берег.

Політик написав на своїй сторінці у мережі X, що передача літаків нашій державі "стала черговою нібито абсолютно неможливою річчю, яка виявилася цілком можливою".

На офіційному рівні жодне з військових чи політичних українських відомств досі не підтвердило, що довгоочікувані винищувачі вже перебувають на озброєнні ЗСУ.