МИД Литвы о получении Украиной F-16: Невозможное стало реальностью

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис фактически подтвердил информацию СМИ о том, что Украина получила первые поставки истребителей F-16, сообщает Левый берег.

Политик написал на своей странице в сети X, что передача самолетов нашему государству "стала очередной якобы абсолютно невозможной оказавшейся вполне возможной вещью".

На официальном уровне ни одно из военных или политических украинских ведомств до сих пор не подтвердило, что долгожданные истребители уже находятся на вооружении ВСУ.