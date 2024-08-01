ГУР: В російській армії платять хабарі, щоб покинути службу

У російській армії загострюються проблеми з особовим складом: кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні зростає. Про це, зокрема, свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Головного управління розвідки.

"Наприклад, у південному військовому окрузі ЗС РФ за 5 місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі" , – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначають, що майже половина таких проваджень розслідується щодо військових 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції.

Понад сто проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин південного військового округу ЗС РФ, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій.

38 справ – щодо військовослужбовців 102 мотострілецького полку (веде бойові дії в районі Часового Яру);

35 справ – щодо 71-го мотострілецького полку (перебуває на кордоні з Сумською областю);

33 справи – щодо 49-ї бригади 49-ї армії.

У межах ще 43-х проваджень розслідують факти отримання хабарів за визнання російських окупантів обмежено придатними.

"ГУР МО України акцентує: рівень корупції у російській армії завжди був високим, утім раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги.