ГУР: В российской армии платят взятки, чтобы покинуть службу
В российской армии обостряются проблемы с личным составом: количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне растет. Об этом, в частности, свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.
"Например, в южном военном округе ВС РФ за 5 месяцев 2024 года количество возбужденных уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков возросло втрое", – говорится в сообщении.
В ГУР отмечают, что почти половина таких производств расследуется в отношении военных 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции.
Более ста производств, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа ВС РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий.
- 38 дел – в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Временного Яра);
- 35 дел – по 71-му мотострелковому полку (находится на границе с Сумской областью);
- 33 дела – в отношении 49-й бригады 49-й армии.
В рамках еще 43 производств расследуют факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно пригодными.
"ГУР МО Украины акцентирует: уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, однако раньше на подобные случаи взяточничества не обращали внимания.
Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами", – отметили в разведке.