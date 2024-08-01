ГУР: В российской армии платят взятки, чтобы покинуть службу

В российской армии обостряются проблемы с личным составом: количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне растет. Об этом, в частности, свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.

"Например, в южном военном округе ВС РФ за 5 месяцев 2024 года количество возбужденных уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков возросло втрое" , – говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что почти половина таких производств расследуется в отношении военных 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции.

Более ста производств, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа ВС РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий.

38 дел – в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Временного Яра);

35 дел – по 71-му мотострелковому полку (находится на границе с Сумской областью);

33 дела – в отношении 49-й бригады 49-й армии.

В рамках еще 43 производств расследуют факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно пригодными.

"ГУР МО Украины акцентирует: уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, однако раньше на подобные случаи взяточничества не обращали внимания.