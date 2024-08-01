На Донеччині за добу загинула людина, є пошкоджені будинки – ОВА
На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 10 отримали поранення. Про це заявив очільник ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Лівий берег.
"За 31 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Маринівці. Ще 10 людини в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 1 серпня.
Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської ТГ зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 4 будинки.
Покровський район. У Ганнівці Курахівської ТГ поранено 3 людини, у тому числі 2 дитини; пошкоджено приватні будинки у Кураховому і Курахівці. У Гродівці знищено 5 приватних будинків і багатоповерхівку, пошкоджено 8 будинків.
Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 7 багатоповерхівок; у Ямполі пошкоджено 4 будинки. У Костянтинівці пошкоджені 3 будинки і лінія електропередач; у Предтечиному поранено людину, пошкоджено 2 будинки. В Олександро-Калиновому Іллінівської ТГ пошкоджено 4 об'єкти.
Бахмутський район. У Часовоярській ТГ поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки і багатоповерхівку. У Північному Торецької ТГ поранено 2 людини, пошкоджено будинок.