На Донеччині за добу загинула людина, є пошкоджені будинки – ОВА

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 10 отримали поранення. Про це заявив очільник ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Лівий берег.

"За 31 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Маринівці. Ще 10 людини в області за добу дістали поранення" , – написав Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 1 серпня.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської ТГ зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 4 будинки.

Покровський район. У Ганнівці Курахівської ТГ поранено 3 людини, у тому числі 2 дитини; пошкоджено приватні будинки у Кураховому і Курахівці. У Гродівці знищено 5 приватних будинків і багатоповерхівку, пошкоджено 8 будинків.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 7 багатоповерхівок; у Ямполі пошкоджено 4 будинки. У Костянтинівці пошкоджені 3 будинки і лінія електропередач; у Предтечиному поранено людину, пошкоджено 2 будинки. В Олександро-Калиновому Іллінівської ТГ пошкоджено 4 об'єкти.

Бахмутський район. У Часовоярській ТГ поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки і багатоповерхівку. У Північному Торецької ТГ поранено 2 людини, пошкоджено будинок.