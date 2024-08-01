В Донецкой области за сутки погиб человек, есть поврежденные дома - ОВА

В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов 1 человек погиб и 10 получили ранения. Об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин, сообщает Левый берег.

"За 31 июля россияне убили 1 жителя Донбасса - в Мариновке. Еще 10 человека в области за сутки получили ранения" , - написал Филашкин.

Также Филашкин сообщил об оперативной ситуации по области по состоянию на утро 1 августа.

Волновахский район. В Богоявлении Угледарской ТГ разрушено админздание, повреждено 4 дома.

Покровский район. В Ганновке Кураховской общины ранены 3 человека, в том числе 2 ребенка; повреждены частные дома в Курахово и Кураховке. В Гродовке уничтожены 5 частных домов и многоэтажка, повреждены 8 домов.

Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждено 7 многоэтажек; в Ямполе повреждены 4 дома. В Константиновке повреждены 3 дома и линия электропередач; в Предтечино ранен человек, повреждены 2 дома. В Александро-Калиновом Ильиновской общины повреждены 4 объекта.

Бахмутский район. В Часовоярской общине ранен человек, повреждены 4 частных дома и многоэтажка. В Северном Торецком общины ранены 2 человека, поврежден дом.