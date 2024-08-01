Теракт 11 вересня: троє звинувачуваних пішли на угоду зі слідством

Троє осіб, звинувачуваних у підготовці найсмертоносніших в історії США терактів 11 вересня 2001 року, пішли на угоду зі слідством та уникнуть смертної кари.﻿ Про це пише CNN, повідомляє Європейська правда.

Про угоду спершу неофіційно дізналися журналісти, згодом інформацію підтвердили у заяві Пентагону.

Йдеться про справу Халіда Шейха Мохаммеда та ще двох осіб, яких звинувачували у підготовці теракту і співучасті у вбивстві 2976 осіб 11 вересня 2001 року.

Досудова угода, якої досягли після 27 місяців переговорів, передбачає, що Мохаммед та інші двоє – Валід бін Атташ і Мустафа аль Хавсаві – визнають провину за усіма звинуваченнями, натомість смертний вирок для них не вимагатимуть і дуже тривалого судового процесу у цій справі вдасться уникнути.

Визнання провини має відбутися на судовому засіданні наступного тижня.

Прокурори визнають, що ця новина може бути вкрай суперечливо сприйнята у суспільстві, зокрема у родинах загиблих.

"Рішення про досудову угоду після 12 років досудової тяганини не було простим. Проте зараз наша спільна обгрунтована і щира думка полягає у тому, що це – найкращий шлях до фінальної крапки і справедливості у цій справі" , – зазначили вони у своєму листі.

Мохаммеда затримали у Пакистані ще у 2003 році – тобто вже понад 20 років тому, а у 2008 році висунули йому серію звинувачень стосовно підготовки теракту 11 вересня.

Військовий суд відклався на роки через те, що у США намагались розібратися, як бути з фактами застосування тортур до Мохаммеда та інших під час їхнього перебування у таємних в’язницях ЦРУ у 2000-х роках, і чи можна посилатися на отримані там зізнання у суді.

Суд мав початися у січні 2021 року, але відклався через відставку двох суддів і обставини, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Після угоди вироки, серед яких максимальною санкцією може бути вже не смертна кара, а довічне позбавлення волі, очікуються не раніше літа 2025 року.

Угода також передбачає, що звинувачувані погоджуються відповісти на письмові запитання від людей, які пережили теракт і родин загиблих про їхню роль і їхню мотивацію. Прокурори також будуть особисто зустрічатися з родинами загиблих, щоб пояснити, чому ухвалили рішення про угоду зі слідством.