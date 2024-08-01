Теракт 11 сентября: трое обвиняемых пошли на сделку со следствием

Три человека, обвиняемых в подготовке худших в истории США терактов 11 сентября 2001 года, пошли на сделку со следствием и избегут смертной казни. Об этом пишет CNN, сообщает Европейская правда.

О сделке сначала неофициально узнали журналисты, впоследствии информацию подтвердили в заявлении Пентагона.

Речь идет о деле Халида Шейха Мохаммеда и еще двух человек, которых обвиняли в подготовке теракта и соучастии в убийстве 2976 человек 11 сентября 2001 года.

Досудебное соглашение, которого достигли после 27 месяцев переговоров, предусматривает, что Мохаммед и двое других – Валид бин Атташ и Мустафа аль Хавсави – признают вину по всем обвинениям, после чего для них не будут требовать смертной казни и очень длительного судебного процесса по этому делу удастся избежать.

Признание вины должно состояться на судебном заседании на следующей неделе.

Прокуроры признают, что эта новость может быть крайне противоречиво воспринята в обществе, в частности в семьях погибших.

"Решение о досудебном соглашении после 12 лет досудебного разбирательства не было простым. Однако сейчас наше общее обоснованное и искреннее мнение заключается в том, что это – лучший путь к финальной точке и справедливости в этом деле" , – отметили они в своем письме.

Мохаммеда задержали в Пакистане еще в 2003 году – уже более 20 лет назад, а в 2008 году предъявили ему серию обвинений относительно подготовки теракта 11 сентября.

Военный суд отложился на годы из-за того, что в США пытались разобраться, как быть с фактами применения пыток к Мохаммеду и другим во время их пребывания в тайных тюрьмах ЦРУ в 2000-х годах, и можно ли ссылаться на полученные там признания в суде.

Суд должен был начаться в январе 2021 года, но отложился из-за отставки двух судей и обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса.

После соглашения приговоры, среди которых максимальной санкцией может быть уже не смертная казнь, а пожизненное лишение свободы, ожидаются не раньше лета 2025 года.

Соглашение также предусматривает, что обвиняемые соглашаются ответить на письменные вопросы от людей, переживших теракт и семей погибших об их роли и их мотивации. Прокуроры также будут лично встречаться с семьями погибших, чтобы объяснить, почему приняли решение о сделке со следствием.