Міноборони про підвищення податків: Додаткові ресурси на оборону є критично важливими

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що додаткові ресурси на оборону є критично важливими для підтримки захисників держави. Про це він сказав під час зустрічі з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, основним питанням обговорення було забезпечення фінансових ресурсів на потреби оборони на додаткові 500 млрд грн. Планується 60% коштів витратити на зарплати військовим. Ще 40% — на озброєння та критичні потреби армії.

"Ініціативи уряду і Мінфіну у цьому питанні є надзвичайно важливими. Це пошук діалогу і поглиблення довіри та співпраці із бізнесом. Наші захисники щодня бʼються за нашу незалежність. Відтак держава має забезпечити їм найкращі умови і ресурси для виконання їхніх обов'язків" , - наголосив Умєров.

За даними Міноборони, діалог з бізнесом відбувся за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, голови профільного комітету ВР Данила Гетманцева під головуванням Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Згідно з повідомленням, учасники зустрічі домовилися про продовження діалогу на базі комітету Верховної Ради для пошуку найбільш ефективних рішень.

Як повідомлялося, 18 липня у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №11416 про внесення змін до Податкового кодексу. Документ, серед іншого, пропонує збільшити ставку військового збору до 5% і зобов’язати ФОПи третьої групи платити 1% збору. Також цей законопроєкт містить низку інших податкових новацій.

Бізнес-середовище заявило про занепокоєння через цей законопроєкт. Зокрема, свої зауваження висловила Торгово-промислова палата України. Вона закликала уряд відмовитись від законопроекту №11416, відзначивши, що проєкт містить низку вкрай загрозливих норм для стабільної роботи підприємців та економіки.