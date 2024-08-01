Минобороны о повышении налогов: Дополнительные ресурсы на оборону критически важны

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что дополнительные ресурсы на оборону критически важны для поддержки защитников государства. Об этом он сказал во время встречи с представителями Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения, сообщает Укринформ.

Основным вопросом обсуждения было обеспечение финансовых ресурсов на нужды обороны на дополнительные 500 млрд грн. Планируется 60% средств потратить на зарплаты военным. Еще 40% - на вооружение и критические нужды армии.

"Инициативы правительства и Минфина в этом вопросе чрезвычайно важны. Это поиск диалога и углубления доверия и сотрудничества с бизнесом. Наши защитники ежедневно борются за нашу независимость. Следовательно, государство должно обеспечить им наилучшие условия и ресурсы для выполнения их обязанностей" , - подчеркнул Умеров.

По данным Минобороны, диалог с бизнесом состоялся с участием руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, первой вице-премьер-министра Юлии Свириденко, министра финансов Сергея Марченко, главы профильного комитета ВР Данила Гетманцева под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Согласно сообщению, участники встречи договорились о продолжении диалога на базе комитета Верховной Рады по поиску наиболее эффективных решений.

Как сообщалось, 18 июля в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №11416 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ, среди прочего, предлагает увеличить ставку военного сбора до 5% и обязать ФЛП третьей группы платить 1% сбора. Также этот законопроект содержит ряд других налоговых новаций.

Бизнес-среда заявила о беспокойстве из-за этого законопроекта. В частности свои замечания высказала Торгово-промышленная палата Украины. Она призвала правительство отказаться от законопроекта №11416, отметив, что проект содержит ряд крайне угрожающих норм для стабильной работы предпринимателей и экономики.