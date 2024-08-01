"Укренерго": Споживання електрики стабілізувалося на одному рівні

Споживання електрики в Україні стабілізувалось на одному рівні. Вчора, 31 липня, добовий максимум був таким самим, що й позавчора, 30 липня.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Укренерго".

Сьогодні, 1 серпня, на 9:30 споживання також відповідає позначці вчорашнього ранку.

"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій" , – повідомили в "Укренерго".

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 496 населених пунктів.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі у Кіровоградській та Чернігівській областях.