"Укрэнерго": Потребление электричества стабилизировалось на одном уровне

Потребление электричества в Украине стабилизировалось на одном уровне. Вчера, 31 июля, суточный максимум был таким же, как и позавчера, 30 июля.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Сегодня, 1 августа, на 9:30 потребление также соответствует отметке вчерашнего утра.

"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций" , - сообщили в "Укрэнерго".

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 496 населенных пунктов.

Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Кировоградской и Черниговской областях.