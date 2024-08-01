У німецькій землі не видаватимуть документи українським чоловікам без паспортів

У німецькій федеральній землі Гессен не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку проїзний документ для поїздок за кордон, який замінює закордонний паспорт у разі його відсутності. Це випливає з відповіді міністерства праці та соціальних справ Гессену, наданої 31 липня на запит депутатської фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" у ландтагу землі, повідомляє Deutsche Welle.

"Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок закордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби" , - зазначили в міністерстві.

Згідно з інформацією відомства, в Гессені проживає майже 20 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку від - 18 до 60 років. Як пояснили у міністерстві праці та соціальних справ Гессену у відповідь на запит АдН, "вербувати людей для участі в оборонній кампанії проти Росії і, таким чином, заохочувати їх до повернення на батьківщину є зрозумілими інтересами України".

Як вказується на інтернет-порталі з надання адміністративних послуг Гессену, німецькі проїзні документи, що замінюють закордонні паспорти, можуть видаватися громадянам інших країн лише в особливих виняткових випадках, оскільки це порушує паспортний суверенітет іншої країни. Такий документ можуть видати, якщо особа може довести, що у неї немає паспорта або документа, що його замінює, і вона не має можливості його отримати. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально.