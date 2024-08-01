В немецкой земле не будут выдавать документы украинским мужчинам без паспортов

В немецкой федеральной земле Гессен не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста проездной документ для поездок за границу, заменяющий загранпаспорт в случае его отсутствия. Это следует из ответа министерства труда и социальных дел Гессена, предоставленного 31 июля по запросу депутатской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в ландтаге земли, сообщает Deutsche Welle.

"Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы" , - отметили в министерстве.

Согласно информации ведомства, в Гессене проживает почти 20 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста - от 18 до 60 лет. Как пояснили в министерстве труда и социальных дел Гессена в ответ на запрос АдН, "вербовать людей для участия в оборонной кампании против России и, таким образом, поощрять их к возвращению на родину понятными интересами Украины".

Как указывается на интернет-портале по предоставлению административных услуг Гессена, немецкие проездные документы, заменяющие загранпаспорта, могут выдаваться гражданам других стран только в особых исключительных случаях, поскольку это нарушает паспортный суверенитет другой страны. Такой документ могут выдать, если лицо может доказать, что у него нет паспорта или документа, его заменяющего, и он не имеет возможности его получить. Каждое подобное решение принимается индивидуально.