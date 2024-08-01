У РФ заявили, що не повертатимуть Україні окуповані території

Спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що Кремль не повертатиме Україні нині окуповані Москвою території, повідомляє Ділова столиця.

Матвієнко цитує пул кремлівських пропагандистів.

Глава верхньої палати російського парламенту заявила, що Москва хотіла б побачити "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Так, російська чиновниця нагадала, що українські Запорізька, Донецька, Луганська, Херсонська області, а також автономна республіка Крим є начебто "суб'єктами РФ" — вони записані до конституції країни-агресорки.

За словами голови Радфеда, "територіальних поступок" Україні не буде — "конституція це забороняє".