Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Кремль не будет возвращать Украине ныне оккупированные Москвой территории, сообщает Деловая столица.

Матвиенко цитирует пул кремлевских пропагандистов.

Глава верхней палаты российского парламента заявила, что Москва хотела бы увидеть "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Так, российская чиновница напомнила, что украинские Запорожская, Донецкая, Луганская, Херсонская области, а также автономная республика Крым якобы являются субъектами РФ — они записаны в конституцию страны-агрессора.

По словам главы Совфеда, "территориальных уступок" Украине не будет — "конституция это запрещает".