Зеленський: Китай може примусити Росію зупинити війну

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо Китай займе сильну позицію, то він зможе примусити Росію зупинити її агресію проти України, повідомляє Українська правда.

Про це говорить інтерв’ю Зеленського представникам французьких ЗМІ.

"Я так відповім. Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай – невід'ємна частина цього світу, одна з впливових держав. Я хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само, як тиснуть Сполучені Штати. Так само, як тисне ЄС".

За словами Зеленського, чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію, тоді буде швидкий результат.

На його думку, посередницька позиція – не сильна.

"Тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили руских.

Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така, дуже принципова позиція", – підсумував Зеленський.

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