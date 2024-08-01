Зеленський: Китай може примусити Росію зупинити війну
Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо Китай займе сильну позицію, то він зможе примусити Росію зупинити її агресію проти України, повідомляє Українська правда.
Про це говорить інтерв’ю Зеленського представникам французьких ЗМІ.
"Я так відповім. Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай – невід'ємна частина цього світу, одна з впливових держав. Я хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само, як тиснуть Сполучені Штати. Так само, як тисне ЄС".
За словами Зеленського, чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію, тоді буде швидкий результат.
На його думку, посередницька позиція – не сильна.
"Тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили руских.
Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така, дуже принципова позиція", – підсумував Зеленський.
Передісторія:
- Раніше Україна запросила Китай брати участь щонайменше в проміжних зустрічах до другого саміту миру, які відбудуться незабаром, крім цього голову китайського МЗС Ван Ї запросили до України.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що за результатами переговорів із китайським колегою Ван Ї у Гуанчжоу отримав чіткий сигнал, що Китай не шукає "тимчасових рішень", а працює на стійке і стратегічне розв'язання проблеми розпочатої РФ війни проти України.
- Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявив, що отримав чіткий сигнал від Китаю про його підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
- 23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідував Китай на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.