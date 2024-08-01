Зеленский: Китай может заставить Россию остановить войну

Президент Владимир Зеленский считает, что если Китай займет сильную позицию, то он сможет заставить Россию остановить ее агрессию против Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит интервью Зеленского представителям французских СМИ.

"Я так отвечу. Если Китай захочет, он сможет заставить Россию остановить эту войну. Это как мы говорим обо всем мире. Китай – неотъемлемая часть этого мира, одна из влиятельных держав. Я бы хотел, чтобы они не занимали посредническую миссию. Я хотел бы, чтобы они давили на Россию по поводу окончания войны. Так же, как давят Соединенные Штаты. Так же, как давит ЕС".

По словам Зеленского, чем сильнее государство, тем сильнее надо давить на Россию, тогда будет быстрый результат.

По его мнению, посредническая позиция – не сильная.

"Поэтому я хотел бы, чтобы у Китая была сильная позиция по этой войне, чтобы они остановили русских.

Ничего нам лишнего не нужно. Не нужна никакая дополнительная поддержка. Все должно базироваться на международном праве. Я бы очень хотел, чтобы у Китая была вот такая, очень принципиальная позиция", – подытожил Зеленский.

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