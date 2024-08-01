Британська розвідка пояснила боротьбу з корупцією в російській армії

Під час повномасштабного вторгнення в Україну в російській армії почалася боротьба з корупційними практиками, аби зменшити розтрату бюджетних коштів під час дороговартісної військової кампанії. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, повідомляє Укрінформ.

"Повномасштабна війна в Україні призвела до придушення корупційних дій у практичному сенсі – для зменшення бюджетної розтрати під час дуже дороговартісної військової кампанії, але й через те, що політичні керівники, як колишній глава Міноборони Сергій Шойгу, втратили свій прямий вплив на процеси закупівель.

Хоча чинний міністр оборони Андрій Бєлоусов намагається обмежити корупційні практики, дуже малоймовірно, що йому вдасться викорінити корупцію у сфері витрат російської оборони" , - заявили у відомстві.

Зазначається, що 26 липня колишнього заступника міністра оборони Росії Дмитра Булгакова заарештували за звинуваченням у корупції. Він обіймав посаду заступника міністра оборони з 2008 по 2022 рік.

За даними російських ЗМІ, звинувачення стосуються закупівлі для військовослужбовців продуктів харчування, які були непридатні для споживання людиною, але тим не менше купувалися Міноборони Росії за завищеними цінами, нібито в обмін на за хабарі тодішньому заступнику міністра оборони Булгакову.