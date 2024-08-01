Британская разведка объяснила борьбу с коррупцией в российской армии

Во время полномасштабного вторжения в Украину в российской армии началась борьба с коррупционными практиками, чтобы снизить растрату бюджетных средств во время дорогостоящей военной кампании. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Укринформ.

"Полномасштабная война в Украине привела к подавлению коррупционных действий в практическом смысле – для уменьшения бюджетной растраты во время очень дорогостоящей военной кампании, но и потому, что политические руководители, как бывший глава Минобороны Сергей Шойгу, потеряли свое прямое влияние на процессы закупок.

Хотя действующий министр обороны Андрей Белоусов пытается ограничить коррупционные практики, маловероятно, что ему удастся искоренить коррупцию в сфере расходов российской обороны" , - заявили в ведомстве.

Отмечается, что 26 июля бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков был арестован по обвинению в коррупции. Он занимал должность замминистра обороны с 2008 по 2022 год.

По данным российских СМИ, обвинения касаются закупки для военнослужащих продуктов питания, которые были непригодны для потребления человеком, но тем не менее покупались Минобороны России по завышенным ценам, якобы в обмен на взятку тогдашнему заместителю министра обороны Булгакову.