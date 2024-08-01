Зеленський: Компроміс щодо територіальної цілісності неможливий без участі народу

Президент України Володимир Зеленський не має наміру без згоди народу йти на поступку території країни в рамках можливого мирного врегулювання війни з Росією, повідомляє Deutsche Welle.

"Ви повинні розуміти, що будь-яке питання, яке стосується територіальної цілісності України, не може бути вирішене одним президентом, однією людиною чи всіма президентами світу без участі українського народу" , - сказав він в інтерв'ю газеті Le Monde у середу, 31 липня.

За словами глави держави, влада України "офіційно не має права віддавати свої території".

"Цього має хотіти український народ" , - додав Зеленський.

На його думку, слід також враховувати, що президент РФ Володимир Путін сприйме такий крок як перемогу, і тому "це питання дуже, дуже, дуже складне".

Як випливає з інтерв'ю у Le Monde, Зеленський хоче бачити Росію за столом переговорів.

"Як і більшість країн, я вважаю, що представники Росії мають бути присутніми на другому мирному саміті в листопаді, інакше ми не досягнемо жодних стійких результатів. Вони не повинні заважати нам розробляти спільний план" , - цитує видання українського президента.

Стаття 73 Конституції України дозволяє територіальні зміни лише після загальнонаціонального референдуму, зазначає агентство dpa. У статті 133 конституції також перераховані всі території, включаючи захоплений Росією Кримський півострів із містом Севастополь та Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Крім того, для внесення поправок до конституції потрібна більшість у дві третини голосів в українському парламенті.