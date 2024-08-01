Зеленский: Компромисс по территориальной целостности невозможен без участия народа

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен без согласия народа идти на уступку территории страны в рамках возможного мирного урегулирования войны с Россией, сообщает Deutsche Welle.

"Вы должны понимать, что любой вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решен одним президентом, одним человеком или всеми президентами мира без участия украинского народа" , - сказал он в интервью газете Le Monde в среду, 31 июля.

По словам главы государства, власти Украины "официально не имеют права отдавать свои территории".

"Этого должен хотеть украинский народ" , - добавил Зеленский.

По его мнению, следует также учитывать, что президент РФ Владимир Путин воспримет такой шаг как победу, и поэтому "этот вопрос очень, очень, очень сложный".

Как следует из интервью в Le Monde, Зеленский хочет видеть Россию за столом переговоров.

"Как и большинство стран, я считаю, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите в ноябре, иначе мы не добьемся никаких устойчивых результатов. Они не должны мешать нам разрабатывать совместный план" , - цитирует издание украинского президента.

Статья 73 Конституции Украины разрешает территориальные изменения только после общенационального референдума, отмечает агентство dpa. В статье 133 конституции также перечислены все территории, включая захваченный Россией Крымский полуостров с городом Севастополь и Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, для внесения поправок в конституцию требуется большинство в две трети голосов в украинском парламенте.