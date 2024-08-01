Мінагрополітики просить бронювання для аграріїв, які вирощують овочі та фрукти

Галузі садівництва, овочівництва та картоплярства на сьогодні мають критичне значення і повинні мати можливість бронювання.﻿ Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики, повідомляє Економічна правда.

Мінагрополітики попросило обласні військові адміністрації переглянути критерії бронювання, щоб таку можливість для своїх працівників отримали підприємства галузей садівництва, овочівництва та картоплярства.

"Ці галузі на сьогодні мають критичне значення для економіки України" , – наголосив директор департаменту аграрного розвитку Ігор Віштак.

Раніше близько 70% продукції овочівництва вирощували на півдні України. Сьогодні частина цього бізнесу знищена, деякі підприємства релоковані, що вплинуло на ціни на внутрішньому ринку.