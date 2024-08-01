Минагрополитики просит бронирование для аграриев, которые выращивают овощи и фрукты
Отрасли садоводства, овощеводства и картофелеводства на сегодня имеют критическое значение и должны иметь возможность бронирования. Об этом говорится в сообщении Минагрополитики, сообщает Экономическая правда.
Минагрополитики попросило областные военные администрации пересмотреть критерии бронирования, чтобы такую возможность для своих работников получили предприятия отраслей садоводства, овощеводства и картофелеводства.
"Эти отрасли на сегодня имеют критическое значение для экономики Украины", - подчеркнул директор департамента аграрного развития Игорь Виштак.
Ранее около 70% продукции овощеводства выращивали на юге Украины. Сегодня часть этого бизнеса уничтожена, некоторые предприятия релокированы, что повлияло на цены на внутреннем рынке.
"Сейчас субъекты хозяйствования обеспечивают отечественный рынок своей продукцией, и мы должны способствовать, чтобы их работники получили бронирование", - сказал Виштак.