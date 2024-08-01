В Україні поменшало продуктів, які Міноборони не допустило до постачання в ЗСУ

Міністерство оборони України у липні 2024 року не допустило постачання 209 тонн неякісних та небезпечних продуктів, які призначалися для забезпечення харчування українських військових, повідомляє Економічна правда.

Як йдеться в повідомленні Міноборони, більшість цієї продукції – понад 182 тонни - не допустили до забезпечення особового складу перед постачанням до військових частин.

Крім того, під час перевірок у військових частинах не допущено до харчування особового складу неякісних харчових продуктів загальною вагою понад 27 тонн.

"Міноборони сплачує кошти за послуги лише після того, як продукція, що доставляється до військових частин, пройшла відповідну перевірку якості та документації, як цього вимагає фінансовий контроль" , - зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Нагадаємо, у червні 2024 року інспектори Міноборони не допустили до війська майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів. Тобто значно більше, ніж у липні.