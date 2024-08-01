В Украине стало меньше продуктов, которые Минобороны не допустило к поставке в ВСУ

Министерство обороны Украины в июле 2024 года не допустило поставки 209 тонн некачественных и опасных продуктов, которые предназначались для обеспечения питания украинских военных, сообщает Экономическая правда.

Как говорится в сообщении Минобороны, большинство этой продукции - более 182 тонн - не допустили к обеспечению личного состава перед поставкой в воинские части.

Кроме того, во время проверок в воинских частях не допущено к питанию личного состава некачественных пищевых продуктов общим весом более 27 тонн.

"Минобороны платит деньги за услуги только после того, как продукция, доставляемая в воинские части, прошла соответствующую проверку качества и документации, как этого требует финансовый контроль" , - отметил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Напомним, в июне 2024 года инспекторы Минобороны не допустили в войска почти 340 тонн некачественных и опасных продуктов. То есть значительно больше, чем в июле.