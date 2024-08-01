У ЄС не бачать загрози для Угорщини й Словаччини через припинення транзиту нафти

Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію з постачанням нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", проте на даному етапі не побачила впливу цього рішення на обсяги постачання нафти. Про це сказав на брифінгу речник Єврокомісії Балаш Ужварі, повідомляє Європейська правда.

Він розповів, що відповідні служби Єврокомісії для з’ясування обставин контактували з урядами усіх трьох країн.

"З інформації, яка зараз є у нашому розпорядженні, та відповідно до внутрішнього аналізу Єврокомісії виглядає так, що санкції, які застосувала Україна проти "Лукойлу", не впливають на поточний транзит нафти через трубопровід "Дружба", оскільки "Лукойл" не є офіційним власником цієї нафти" , – зазначив Балаш Ужварі.

Він додав, що Єврокомісія ще очікує детальніші пояснення від Будапешта і Братислави, щоб підтвердити свої висновки.

"Також можу підтвердити, що служби Єврокомісії попередньо дійшли висновку, що термінові консультації на цьому етапі не є гарантованими, оскільки немає ознак нагального ризику для безпеки постачання" , – сказав речник.

Як відомом, Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нещодавно Україна припинила транзит продуктів "Лукойлу" через нафтопровід "Дружба".

Угорщина та Словаччина стверджують, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку, та ініціювали обговорення у Єврокомісії.

Україна наполягає, що де-факто нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо пригрозив наслідками в разі, якщо Україна не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

Офіційний Будапешт пригрозив блокувати 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію поставок зброї Україні, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу", а очільник МЗС Петер Сійярто припустив, що це ЄС попросив Україну зупинити транзит російської нафти.