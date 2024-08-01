В ЕС не видят угрозы для Венгрии и Словакии из-за прекращения транзита нефти

Еврокомиссия еще продолжает выяснять ситуацию с поставками нефти в Венгрию и Словакию после остановки Украиной транзита нефти российского "Лукойла", однако на данном этапе не увидела влияния этого решения на объемы поставок нефти. Об этом сказал на брифинге представитель Еврокомиссии Балаш Ужвари, сообщает Европейская правда.

Он рассказал, что соответствующие службы Еврокомиссии для выяснения обстоятельств контактировали с правительствами всех трех стран.

"Из информации, которая сейчас есть в нашем распоряжении, и согласно внутреннему анализу Еврокомиссии выглядит так, что санкции, которые применила Украина против "Лукойла", не влияют на текущий транзит нефти через трубопровод "Дружба", поскольку "Лукойл" не является официальным владельцем этой нефти" , – отметил Балаш Ужвари.

Он добавил, что Еврокомиссия еще ожидает более детальных объяснений от Будапешта и Братиславы, чтобы подтвердить свои выводы.

"Также могу подтвердить, что службы Еврокомиссии предварительно пришли к выводу, что срочные консультации на этом этапе не являются гарантированными, поскольку нет признаков непосредственного риска для безопасности поставок" , – сказал представитель.

Как известно, Венгрия и Словакия получили исключение из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину. Недавно Украина прекратила транзит продуктов "Лукойла" через нефтепровод "Дружба".

Венгрия и Словакия утверждают, что решение Киева ставит под угрозу их энергетическую безопасность, и инициировали обсуждение в Еврокомиссии.

Украина настаивает, что де-факто по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, благодаря другим российским компаниям.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо пригрозил последствиями в случае, если Украина не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".

Официальный Будапешт пригрозил блокировать 6,5 миллиарда евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине, пока не решится проблема с транзитом нефти "Лукойла", а глава МИД Петер Сийярто предположил, что это ЕС попросил Украину остановить транзит российской нефти.