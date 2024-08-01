Зеленський: Окуповані території можна повернути й дипломатичним шляхом

Українські території можна відвоювати дипломатичним шляхом, а не зброєю. Таку думку президент Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю французьким журналістам, повідомляє Ліга.net.

"Я вважаю, що не всі території треба відвойовувати руками й не всі території треба відвойовувати зброєю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей, що не дуже добре. Тому дипломатично можна відвойовувати свої території" , – висловився він.

За словами Зеленського, для цього й була створена "формула миру": він передбачає, що весь світ тиснутиме на російського диктатора Володимира Путіна.

Відповідаючи на запитання щодо можливих територіальних поступок, президент визнав, що, по-перше, цього має захотіти український народ. По-друге, на офіційному рівні Україні ніхто цього не пропонував, і влада за Конституцією не може "віддати комусь території".