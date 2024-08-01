Зеленский: Оккупированные территории можно вернуть и дипломатическим путем

Украинские территории можно отвоевать дипломатическим путем, а не оружием. Такое мнение президент Зеленский высказал в интервью французским журналистам, сообщает Лига.net.

"Я считаю, что не все территории надо отвоевывать руками и не все территории надо отвоевывать оружием. Я полагаю, что на это можно потратить много времени и много людей, что не очень хорошо. Поэтому дипломатически можно отвоевывать свои территории" , – сказал он.

По словам Зеленского, для этого и была создана "формула мира": он предполагает, что весь мир будет давить на российского диктатора Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках, президент признал, что, во-первых, этого должен захотеть украинский народ. Во-вторых, на официальном уровне Украине никто этого не предлагал и власть по Конституции не может "отдать кому-то территории".