У Кремлі прокоментували повідомлення про прибуття перших F-16 в Україну

Кремль заявив, що західні винищувачі F-16, доставлені в Україну, будуть збиті, повідомляє Радіо Свобода.

«Їх кількість буде поступово зменшуватися, вони будуть збиватися... Але, звичайно, ніякого істотного впливу на розвиток подій на фронті ці поставки не матимуть», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що перші винищувачі вже прибули.

За його словами, ці літаки на стануть «чарівною таблеткою».

Раніше видання Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомило, що в Україну прибули перші винищувачі F-16. Видання не вказувало кількість літаків і яка країна їх передала. Офіційно факт передачі ще не підтверджували.

Після цих повідомлень у Білому домі заявили, що «процес передачі F-16 продовжує просуватися вперед».

«Ми сказали, що до кінця літа вони будуть введені в експлуатацію. У нас немає жодних підстав у цьому сумніватися», – сказав на брифінгу радник із питань національної безпеки Джон Кірбі.

За даними видання The Times, в Україну були поставлені шість винищувачів F-16 з Нідерландів, ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Офіційно ці дані не підтверджують.

Нідерланди та Данія 10 липня спільно зі США інформували, що перебувають у «процесі передачі» Україні американських винищувачів F-16. Повідомлялось, що українські військові розпочнуть літати на F-16 вже цього літа, але додаткові подробиці через міркування оперативної безпеки не надавались.

Наприкінці травня 2024 року перша група українських пілотів завершила курс навчання на винищувачах F-16 у США. Вони проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Нацгвардії в Тусоні в штаті Арізона з жовтня 2023 року. Після закінчення навчання пілоти вирушили до Європи для проходження додаткової підготовки.

Влада України просила надати винищувачі F-16 від початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки.