В Кремле прокомментировали сообщения о прибытии первых F-16 в Украину

Кремль заявил, что западные истребители F-16, доставленные в Украину, будут сбиты, сообщает Радио Свобода.

«Их количество будет постепенно уменьшаться, они будут сбиваться... Но, конечно, никакого существенного влияния на развитие событий на фронте эти поставки не будут иметь», – заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что первые истребители уже прибыли.

По его словам, эти самолеты не станут «волшебной таблеткой».

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что в Украину прибыли первые истребители F-16. Издание не указывало количество самолетов и какая страна передала их. Официально факт передачи еще не подтверждается.

После этих сообщений в Белом доме заявили, что "процесс передачи F-16 продолжает продвигаться вперед".

«Мы сказали, что к концу лета они будут введены в эксплуатацию. У нас нет никаких оснований в этом сомневаться», – сказал на брифинге советник по национальной безопасности Джон Кирби.

По данным издания The Times, в Украину было поставлено шесть истребителей F-16 из Нидерландов, еще несколько скоро прибудут из Дании. Официально эти данные не подтверждаются.

Нидерланды и Дания 10 июля совместно с США информировали, что находятся в «процессе передачи» Украине американские истребители F-16. Сообщалось, что украинские военные начнут летать на F-16 уже этим летом, но дополнительные подробности из-за соображений оперативной безопасности не предоставлялись.

В конце мая 2024 года первая группа украинских пилотов завершила курс обучения на истребителях F-16 в США. Они проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Нацгвардии в Тусоне в штате Аризона с октября 2023 года. После окончания учебы пилоты отправились в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

Власти Украины просили предоставить истребители F-16 с начала полномасштабного вторжения России. В 2023 году несколько стран с согласия США приняли решение передать Киеву такие самолеты.