Вартість української електроенергії перевищила європейську

Станом на 1 серпня індекс РДН в Україні (вартість електроенергії на умовах «ринок добу на перед») залишається вищим, ніж в країнах Європи, звідки ми імпортуємо цей ресурс, а також більшості країн Західної Європи. Про це свідчать дані Оператора ринку та видання «Мінфін», повідомляє Новое время.

Так, в Україні вартість електроенергії на умовах РДН становить 113,59 Євро за МВт/г, в той час як в Словаччині вона дорівнює 97,43 Євро за МВт/г, Польщі - 96,8 Євро за МВт/г. Така тенденція зберігається, за даними Оператора ринку, з 26 липня 2024 року.

Нижчою, ніж в Україні, є вартість електроенергії і в країнах Західної Європи. Про це йдеться в огляді видання Мінфін, яке досліджує індекси цін на різні ресурси в Україні та світі. Зокрема в Великій Британії з 31 липня на 1 серпня електроенергія коштувала — 90 євро за МВт/г, Німеччині - 75 євро за МВт/г, Франції - 79 євро за МВт/г та Іспанії 107 Євро за МВт/г. Дорожчою, ніж в Україні є електрика в Італії - 124 євро за МВт/г.

Висока вартість електроенергії в Україні зберігається у зв’язку з дефіцитом цього ресурсу через постійні обстріли енергосистеми росією. Також не дають опуститися цінам на електрику в Україні діючі обмеження цін на ринку — так звані прайс-кепи, встановлені регулятором — НКРЕКП.

Нагадаємо, в червні Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії з ЄС — 858,4 тис. МВт/г, що стало рекордом за останні 10 років.